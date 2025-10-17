Banco Macro tiene los mejores beneficios en supermercados para jubilados y pensionados de Jujuy

Banco Macro presenta “Ahora Góndola” Jubilados y Pensionados de Jujuy, que beneficia a miles de personas en la provincia con ahorros y beneficios en supermercados.

El convenio fue firmado este miércoles por el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Contador Carlos Sadir, la Gerente Divisional de Banco Macro, Andrea Madariaga y el Presidente del directorio de Alberdi S.A. Sr Sergio Molina, en la

Casa de Gobierno Provincial.

El acuerdo establece que todos los lunes los jubilados y pensionados podrán acceder a un 20% de ahorro en supermercados adheridos con un tope de $30.000 por cuenta, por mes pagando con Tarjetas de Crédito o Débito Macro exclusivamente a través de MODO.

Se podrán adquirir productos comestibles, frescos–carne, frutas y verduras, bebidas sin alcohol y artículos de limpieza.

Esta promoción beneficiará a más de 85 mil jubilados y pensionados.

Con el lanzamiento del programa “Ahora Góndola Jujuy”, Banco Macro continúa acompañando a la comunidad jujeña, con los mejores beneficios y servicios. Pensá en Grande, Pensá en Macro.

Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.