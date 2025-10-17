Jujuy lanza un alivio financiero para productores de tabaco Virginia por el gasto en combustibles

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, puso en marcha un programa de compensación para ayudar a los productores tabacaleros a afrontar los elevados costos de la cosecha. Se trata del Subcomponente “Pago y/o Compensación del Gasto en Carburantes”, específicamente para el estufado del Tabaco Virginia Jujeño.

Aunque aún se aguarda la resolución formal por parte de la Nación, la Unidad Coordinadora Provincial decidió anticipar los fondos utilizando recursos del 20% del Fondo Especial del Tabaco (FET) para realizar una primera etapa de pago. El objetivo es brindar un apoyo financiero directo y oportuno en un momento del ciclo productivo que requiere una alta demanda de capital.

La secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, destacó la medida: “Desde el Gobierno provincial seguimos acompañando a nuestros productores tabacaleros en un contexto complejo. Esta primera etapa de pago representa un esfuerzo importante para garantizar que los recursos lleguen de manera directa y oportuna al productor”.

Ríos también subrayó la decisión de priorizar a los productores con los recursos disponibles: “La intención (…) es que la mayor parte de los recursos del 20% del FET se destine al pago directo a los productores, entendiendo la caída en la recaudación por la venta de cigarrillos y el incremento en los costos de producción”.

Esta compensación se suma al pago del Subcomponente de Plantación que se acreditó en septiembre, consolidando un paquete de ayuda para el sector. Cabe recordar que con el 20% del FET también se financian otros programas clave para los tabacaleros, como su Obra Social, el apoyo a la Cooperativa de Tabacaleros y la Lucha Antigranizo.

Inscripción y consultas

Los productores interesados en acceder al beneficio deberán preinscribirse de forma obligatoria hasta el 22 de octubre en el sitio web del Ministerio: produccion.jujuy.gob.ar.

Una vez que se concrete la transferencia del FET desde Nación, se iniciará el pago del beneficio. Para consultas, los productores pueden comunicarse al teléfono (0388) 426-3476, al correo electrónico [email protected] o acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en Ascasubi 290, 1er Piso, del barrio Bajo La Viña.