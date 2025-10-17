Racing juega hoy, pero piensa en la Libertadores

La "academia" irá con mayoría de suplentes con el objetivo de cuidar jugadores de cara a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil.

Racing arriba a este cruce en un muy buen momento en el Torneo Clausura, donde ganó tres de sus últimos cinco partidos y empató los dos restantes. Esta buena seguidilla le permitió a los dirigidos por Gustavo Costas salir del fondo de la tabla y escalar hasta la undécima posición. Si bien todavía no está en zona de playoffs, se encuentra a solo cuatro unidades del líder, que es Defensa y Justicia.

Aldosivi, por su parte, está en plena lucha por la permanencia, ya que marcha penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la anual, por lo que estaría perdiendo la categoría junto a San Martín de San Juan.

De todas maneras, los dirigidos por Guillermo Farré ganaron en sus últimas dos presentaciones (2-0 a Unión de Santa Fe y a Huracán), por lo que se ilusionan con extender esta racha para así seguir con buenas chances de salvarse.

En otro de los encuentros, Lanús recibirá a Godoy Cruz desde las 21.15 en el estadio "Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez" con el control de Pablo Giménez.

El "granate" ubicado en la segunda posición de la Zona B a un punto del líder, buscará aprovechar su localía, sumar de a tres para seguir prendido en lo más alto de las posiciones.

Por su parte, el Tomba, buscará ante el "granate" una victoria que le permita tomar aire en la lucha por la permanencia y ponerle fin además a un maleficio de más de una década. Sucede que los mendocinos ganaron por última vez en cancha de Lanús hace 13 años.

Completan, mismo horario, Argentinos Juniors ante Newell´s en el "Diego Maradona".