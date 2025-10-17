Mañana juegan las finales del Clausura

El Torneo Clausura denominado "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña transita su último tramo en primera masculino y femenino, ya que mañana se jugarán las finales según lo definido en la noche del lunes en la reunión del Consejo Directivo.

Ambos encuentros como en toda la definición del certamen doméstico se disputará en el estadio "La Tablada".

El detalle es el siguiente, a partir de las 19 se verán las caras las chicas de Sportivo Palermo con Atlético Gorriti. Las "canarias" llegan de golear 3 a 0 Gimnasia con festejos de Villca, Escudero y Galián mostrando un buen andar y sosteniendo esa misma mítica de pelear por el título, pero ahora de la mano de José Flores. Mientras que las "diablitas" dieron la sorpresa al eliminar a Atlético Talleres con el grito de Mamaní. De esta manera, las dirigidas por Horacio Tintilay gritaron victoria y llegaron a la primera final femenina de la institución.

Por su parte los muchachos los harán desde las 21 entre Malvinas FC y los "pibes" de Gimnasia y Esgrima en un partido que espera tener grandes emociones. Los "héroes" de Gustavo Coronel poseen un prácticamente un selectivo liguista y sin embargo no les fue fácil pero en el camino dejaron a Atlético Cuyaya y previamente a Altos Hornos Zapla. En tanto que el "lobito" de Daniel Juárez con algunas bajas derrotó primero a Talleres y recientemente a Nieva.