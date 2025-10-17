Complicado debut del "granate" frente a Atlético Talleres

Dos que se conocen. Deportivo Luján esta noche a las 21 será local en el estadio "La Tablada" recibiendo a Atlético Talleres en el estreno de la Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025. Ambos representan a la Liga Jujeña de Fútbol en el certamen afista. Sergio López será el encargado de impartir justicia y estará acompañado por Rodrigo Rivero y Martín Pereyra.

El "expreso" de Ismael Rodríguez logró la clasificación por obtener la Copa Federación a principios de año y en estos últimos meses se reforzó con varios nombres de jerarquía pero reestructurando previamente su equipo de trabajo que tiene como mánager a Víctor Nazareno Godoy y como presidente José Benedetto, dos que son del paladar del ascenso y quienes ya tuvieron un pasado en la entidad periqueña.

Mientras que el "granate" de Julio Navarro está fuertemente respaldado por la dirigencia comandada por Hugo Peñaloza, del riñón del club, que depositó toda su confianza en el DT y consigo llegaron jugadores del mismo ambiente doméstico manteniendo una base sólida de lo que terminaron logrando el tercer cupo en un partido definitorio frente a Malvinas por el corrimiento de plazas (Altos Hornos Zapla clasificó por ser subcampeón del Torneo Apertura).

Sin embargo en el fútbol no hay lógicas y en la cancha son 11 contra 11 y todo puede suceder.

Deportivo Luján, comunica a simpatizantes y público en general sobre la venta de entradas y valores para el partido ante Talleres. El precio de las entradas generales es de $15.000 y para jubilados, damas y menores (hasta 12 años) $10.000.

El público "granate" podrá adquirir las entradas en la boletería habilitada por avenida Córdoba desde las 19.15. Y los hinchas visitantes desde la misma hora podrán hacerlo en la boletería habilitada por calle Martín Fierro.

Del mismo modo el "granate" anunció una promoción para los menores de 12 años, del público local, que asistan al partido ingresan gratis con la camiseta del club. Y la otra 2X1 también para los hinchas locales que comprando su entrada por secretaría del club tendrá la posibilidad de ingresar con un acompañante al estadio. El horario de atención, hoy en secretaría del club (Tumusla 883 del barrio Luján), por la mañana será de 9.30 a 12 y por la tarde de 17.30 a 19.30.