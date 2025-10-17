Atractiva propuesta comunal

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó la primera edición de "Muni Activa", una propuesta que promueve el deporte, la salud y la recreación para todas las generaciones. La actividad que luego se tuvo que suspender tuvo lugar en la Plazoleta 337 Viviendas, ubicada en avenida Bolzán esquina Teniente López, del barrio Alto Comedero.

Durante la jornada se desarrollaron diversas clases y actividades abiertas y gratuitas, entre ellas: gimnasia, ritmos, newcom y juegos recreativos, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, la actividad física y el encuentro comunitario.

El programa continuará en las próximas semanas con nuevas fechas y escenarios, por lo que se solicita a la comunidad estar atenta a las redes sociales oficiales del municipio para conocer los próximos puntos de encuentro.

Son propuestas desde la comuna capitalina que tienen el firme objetivo de sacar del sedentarismo a los vecinos, y adopten la práctica del deporte como un habito de vida.