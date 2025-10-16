°
16 de Octubre, Jujuy, Argentina
Pedro Pascutini
Barrio El Chingo
Misiones
Brenda Asnicar
Vieja Estación
inseguridad
Policiales

Otro caso de agresión de un hijo hacia su madre

El hecho ocurrió en barrio Alberdi en horas de la mañana.

Jueves, 16 de octubre de 2025 14:44

Luego de que un caso conmocionó la comunidad por un supuesto matricidio a principios de esta semana, momentos de tensión se vivieron esta mañana de jueves en el barrio Alberdi cuando un hombre de 32 años amenazó a su madre y hermanos con un arma de fuego, provocando una situación de pánico y alto riesgo. El hecho ocurrió alrededor de las 07:45 en una vivienda ubicada sobre calle Alberro.

Tras la rápida alerta al 911 y con la autorización de la víctima, un escalón de asalto del C.E.O.P. y unidades del Centro de Gestión se movilizaron a la vivienda inmediatamente reduciendo al sujeto, quien se resistió violentamente, para luego ser trasladado a la Sub Comisaria San Francisco de Álava, quedando a disposición de la Justicia por amenazas graves y resistencia.

Gracias al efectivo accionar del personal policial no se lamentó ningún daño a los residentes durante la reducción del sujeto, cabe señalar que el personal del Centro de Gestión de la UR1, a posterior localizó y secuestró una pistola calibre .22 que habría sido utilizada para intimidar a la familia.

