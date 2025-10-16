Otro caso de agresión de un hijo hacia su madre

Luego de que un caso conmocionó la comunidad por un supuesto matricidio a principios de esta semana, momentos de tensión se vivieron esta mañana de jueves en el barrio Alberdi cuando un hombre de 32 años amenazó a su madre y hermanos con un arma de fuego, provocando una situación de pánico y alto riesgo. El hecho ocurrió alrededor de las 07:45 en una vivienda ubicada sobre calle Alberro.

Tras la rápida alerta al 911 y con la autorización de la víctima, un escalón de asalto del C.E.O.P. y unidades del Centro de Gestión se movilizaron a la vivienda inmediatamente reduciendo al sujeto, quien se resistió violentamente, para luego ser trasladado a la Sub Comisaria San Francisco de Álava, quedando a disposición de la Justicia por amenazas graves y resistencia.

Gracias al efectivo accionar del personal policial no se lamentó ningún daño a los residentes durante la reducción del sujeto, cabe señalar que el personal del Centro de Gestión de la UR1, a posterior localizó y secuestró una pistola calibre .22 que habría sido utilizada para intimidar a la familia.