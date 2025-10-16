Pedro Pascuttini lleva el mensaje de "Primero Jujuy Avanza" a cada rincón de la provincia

A pocos días de la contienda electoral que definirá las nuevas bancas jujeñas en el Cámara de Diputados de la Nación, el Frente Primero Jujuy Avanza recorre a diario localidades y barrios de toda la provincia acercando su propuesta para salir de esta crisis. Pedro Pascuttini, primer candidato a Diputado Nacional por este espacio, encabeza cada recorrido en donde recibe y escucha las propuestas de la comunidad.

El frente Primero Jujuy Avanza está recorriendo tanto los centros urbanos más grandes como las localidades del interior, buscando establecer un diálogo directo con los ciudadanos. La agenda de Pascuttini incluyó visitas a zonas estratégicas como la Quebrada, Puna y las Yungas, donde se reunió con productores, comerciantes, líderes comunitarios y vecinos en general.

Fuentes del Frente destacaron que el eje central de la campaña se basa en la producción, el empleo y la defensa de las economías regionales. Pascuttini, cuya trayectoria en el sector tabacalero le otorga un profundo conocimiento de los desafíos del campo jujeño, expresó su compromiso con el impulso de políticas nacionales que beneficien directamente a los trabajadores y emprendedores de Jujuy.

"Jujuy necesita una voz fuerte en el Congreso, una voz que entienda que nuestro desarrollo no puede esperar y que debe priorizar el trabajo genuino de nuestra gente", afirmó Pascuttini en uno de sus recientes encuentros, destacando la importancia de generar incentivos para la inversión y proteger las actividades productivas históricas de la provincia.

El candidato hizo hincapié en la necesidad de modernizar la infraestructura y garantizar que los beneficios de los proyectos provinciales tengan un correlato en una mejor calidad de vida para todos los jujeños.

El intenso ritmo de las actividades del Frente Primero Jujuy Avanza demuestra su firme compromiso por alcanzar la mayor representatividad en las próximas elecciones legislativas.