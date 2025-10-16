En un contexto donde la seguridad técnica y el cumplimiento normativo son pilares de excelencia institucional, BLUGMA INGENIERÍA presenta una capacitación presencial de alto nivel, auspiciada por la Fundación COPAIPA: “Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendio según NFPA 25”, a realizarse los días 23 y 24 de octubre en el prestigioso Hotel Sheraton Salta.
Este curso está diseñado para profesionales, técnicos y responsables de instalaciones que buscan actualizar sus conocimientos en base a estándares internacionales, con foco en sistemas de protección hídrica contra incendios. La norma NFPA 25, reconocida globalmente, establece los criterios para garantizar la operatividad y confiabilidad de estos sistemas a lo largo del tiempo.
💡 ¿Por qué es clave esta formación?
• Porque la inspección y el mantenimiento adecuados salvan vidas y protegen activos críticos.
• Porque cada vez más organismos, empresas y auditorías exigen competencias alineadas con normativas internacionales.
• Porque permite integrar teoría y práctica en un entorno profesional, con networking técnico de alto valor.
👨🏫 Dictado por el Ing. EMILIO E GONZÁLEZ, referente en ingeniería de seguridad contra incendios y con gran experiencia en la materia, miembro de SFPE, NFPA y API, y Certified Fire Inspector II (IFMA – USA).
Su trayectoria en formación técnica y asesoramiento institucional garantiza una experiencia formativa rigurosa, aplicada y actualizada.
Formación estratégica en protección contra incendios: curso presencial sobre NFPA 25 en Salta
📍 Lugar: Sheraton Salta Hotel – Coronel Francisco Uriondo N° 330 Salta, Argentina
🗓️ Fechas: 23 y 24 de octubre – Jornada completa
💰 Inversión: $65.000 ARS – Cupos limitados
📩 Informes e inscripción: [email protected] (CUPOS LIMITADOS)
⚠️ Este curso no es oficial NFPA ni está vinculado a dicha organización