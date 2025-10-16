°
16 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20
´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Scaloni, conforme con el rendimiento

El técnico de la Selección Argentina analizó la victoria ante Puerto Rico. 

Jueves, 16 de octubre de 2025 00:00

Luego de la goleada de la Selección Argentina por 6-0 sobre Puerto Rico, el entrenador Lionel Scaloni remarcó la importancia de los amistosos, valorando la "suerte de ver a chicos convocados por primera vez".

Además, aseguró que todos los jugadores que consiguieron sus primeras convocatorias al seleccionado "son válidos".

Sobre la vuelta a la titularidad del astro Lionel Messi, quien no había jugado ante Venezuela, Scaloni afirmó haberle consultado al "10" si se sentía en condiciones para jugar, con la "alegría" que le genera poder utilizarlo.

Después de un abultado y lógico triunfo ante una Selección de escaso calibre, el DT campeón del mundo prefirió enfocarse en la oportunidad de seguir dándole chances a nuevos jugadores, valorando "la posibilidad de ver jugar a chicos convocados por primera vez".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD