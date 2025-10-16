°
16 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20
inseguridad
detenido
Barrio Los Perales
doble femicidio
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20
inseguridad
detenido
Barrio Los Perales
doble femicidio

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Provocaba disturbios en la vía pública y fue aprehendido

Ingería bebidas alcohólicas y molestaba a los vecinos del sector.

Jueves, 16 de octubre de 2025 00:00
Detención | momento en que fue traslado el inculpado.

Un hombre fue detenido luego de provocar disturbios cuando consumía bebidas alcohólicas en la vía pública.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 9.20 en la intersección de las calles Paso de Jama y El Progreso del barrio EL Chingo de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que una comisión policial del Grupo Especial Motorizados de la Unidad Regional 1 realizaba recorridos preventivos, cuando observó a un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas y molestaba a los vecinos del sector.

El inculpado de 29 años se negó a la solicitud de retirarse, impartida por los efectivos, y además fue señalado por los vecinos como un sujeto que constantemente genera disturbios.

Por tal motivo fue detenido y trasladado a la Seccional 61°, donde quedó a disposición de la Justicia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD