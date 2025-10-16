Provocaba disturbios en la vía pública y fue aprehendido

Un hombre fue detenido luego de provocar disturbios cuando consumía bebidas alcohólicas en la vía pública.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 9.20 en la intersección de las calles Paso de Jama y El Progreso del barrio EL Chingo de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que una comisión policial del Grupo Especial Motorizados de la Unidad Regional 1 realizaba recorridos preventivos, cuando observó a un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas y molestaba a los vecinos del sector.

El inculpado de 29 años se negó a la solicitud de retirarse, impartida por los efectivos, y además fue señalado por los vecinos como un sujeto que constantemente genera disturbios.

Por tal motivo fue detenido y trasladado a la Seccional 61°, donde quedó a disposición de la Justicia.