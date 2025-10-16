Licencias "truchas" circulan tras gestión "Chunay" Aramayo

Hace una semana la Federación Argentina de Box se expidió con una designación provisoria para que Gustavo Ibáñez, reconocido oficial del ring, sea el delegado normalizador en la Asociación Jujeña hasta la reunión del Consejo Directivo en reemplazo de Fabián "Chunay" Aramayo que fue inhabilitado por 30 días por la sanción judicial. Esto se da por los autos caratulados "Aramayo Fabián Alberto s/falsificación o adulteración de instrumento público" Legajo Fiscal N° P-5050. Dicha denuncia fue efectuada por loa directores técnicos Normando Tolaba y Nicolás Maidana llevaron a adelante el proceso judicial por licencias "truchas" que se otorgaban falsificando la firma de profesionales de la salud.

Este hecho se concretó también por la presencia y aporte de distintos instructores del boxeo jujeño. Y en el transcurso del mes de octubre la Federación Argentina de Box definirá la situación de este deporte en Jujuy.

Justamente Nicolás Maidana ante El Tribuno de Jujuy explicó que "significa mucho. Ya que el boxeo está prácticamente quieto, por el mal manejo que estaba haciendo Aramayo. Palpalá fue una de las plazas más afectadas, digo esto por qué no dejó participar en los Regionales Juveniles al único campeón histórico en Juegos Evita, Lucas Valdiviezo, quien se coronó campeón provincial juvenil y por problemas personales Aramayo no lo dejó participar. El joven boxeador tenía muchas chances de traer podio nuevamente. Y después de mucho, la justicia actuó y las pruebas hablaron por si solas".

En otro tramo explicó que "el Consejo Medico realizó un comunicado formal en el cual informa que todas las licencias que cuenten con los sellos y firmas de los doctores Reynaud y Quiroga, esos estudios médicos no son válidos. Dichos doctores ya dieron su testimonio en fiscalía que esas firmas no son de ellos, que fueron adulteradas y falsificadas", agregando que "hoy no se sabe la cantidad exacta de licencias adulteradas que están en circulación en Jujuy. Lo si se sabe y pide el boxeo jujeño es que se elija a su representante de forma democrática. Charlando con toda la comunidad boxística tienen la misma opinión sobre la gestión de Aramayo, fue de mal en peor, el boxeo se paralizó casi por completo. Ojalá se pueda trabajar de manera sólida, demostrar con hechos que el boxeo jujeño tiene futuro, eventos de forma continua para que los púgiles tengan el rodaje y lleguen al profesionalismo", selló.