°
16 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20
´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Juan Castillo cerró el año con medallas

El biker fue subcampeón Panamericano en Chile.

Jueves, 16 de octubre de 2025 00:00

El biker jujeño Juan Castillo cerró la temporada de mountain bike con dos medallas, una de oro y otra de plata en su gira por Chile. "Terminar como subcampeón Panamericano es algo muy positivo", manifestó.

En Arica, el pedalista master recorrió los 85 kilómetros con buen ritmo "pusimos todo, fue un circuito muy exigente, distinto al que estamos acostumbrados, mucho desierto, toboganes de arena, exigente por dónde se lo mire", sostuvo.

Previo al viaje "estuve resfriado, dudé en ir, pero después decidimos subirnos con el equipo de biker de Salta, Córdoba, todos juntos, y fue una decisión acertada porque realmente nos fue muy bien".

Sucede que el domingo, Castillo se quedó con la prueba UCI AXM Arica Race, que tuvo una extensión de 70 km "también por caminos del desierto, con subidas hasta el 26% de pendiente, mucha arena, pusimos el cuerpo al máximo sumado al desgaste que veníamos del día anterior", detalló.

El pedalista destacó que "fue mi última carrera, cerramos el año, muy feliz de poder hacerlo de la mejor manera y en una carrera internacional", y agradeció "a todos los que de una u otra manera están a mi lado, a mi equipo que estuvo toda la temporada apoyándome para que pueda estar en grandes carreras a lo largo de la temporada".

Ahora vendrá un pequeño descanso, y después a preparar lo que será la pretemporada "vamos a comenzar a trabajar en lo que será el calendario 2026, tendremos muchas carreras y siempre con el mismo objetivo, ser competitivo", finalizó Juan José Castillo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD