Juan Castillo cerró el año con medallas

El biker jujeño Juan Castillo cerró la temporada de mountain bike con dos medallas, una de oro y otra de plata en su gira por Chile. "Terminar como subcampeón Panamericano es algo muy positivo", manifestó.

En Arica, el pedalista master recorrió los 85 kilómetros con buen ritmo "pusimos todo, fue un circuito muy exigente, distinto al que estamos acostumbrados, mucho desierto, toboganes de arena, exigente por dónde se lo mire", sostuvo.

Previo al viaje "estuve resfriado, dudé en ir, pero después decidimos subirnos con el equipo de biker de Salta, Córdoba, todos juntos, y fue una decisión acertada porque realmente nos fue muy bien".

Sucede que el domingo, Castillo se quedó con la prueba UCI AXM Arica Race, que tuvo una extensión de 70 km "también por caminos del desierto, con subidas hasta el 26% de pendiente, mucha arena, pusimos el cuerpo al máximo sumado al desgaste que veníamos del día anterior", detalló.

El pedalista destacó que "fue mi última carrera, cerramos el año, muy feliz de poder hacerlo de la mejor manera y en una carrera internacional", y agradeció "a todos los que de una u otra manera están a mi lado, a mi equipo que estuvo toda la temporada apoyándome para que pueda estar en grandes carreras a lo largo de la temporada".

Ahora vendrá un pequeño descanso, y después a preparar lo que será la pretemporada "vamos a comenzar a trabajar en lo que será el calendario 2026, tendremos muchas carreras y siempre con el mismo objetivo, ser competitivo", finalizó Juan José Castillo.