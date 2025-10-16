Árbitros, días y horarios para la fecha uno

Desde el Consejo Federal de Fútbol confirmaron días, horarios y los árbitros para la primera fecha del Regional Federal Amateur. Mañana debuta Deportivo Luján frente a Atlético Talleres en el estadio "La Tablada" desde las 21.

Con el arbitraje de Sergio López, las asistencias de Rodrigo Rivero y Diego Pereyra, se pone en marcha el certamen de ascenso más federal que tiene el fútbol argentino para los clubes de la provincia de Jujuy.

Como era de esperarse, el duelo de representantes de la liga Jujeña, tendrá una terna de la misma entidad para comenzar a vivir la competencia.

El sábado, seguirá el primer capítulo entre Mitre de Calilegua y Defensores de Yuto, ambos de la Liga Regional. El encuentro se jugará a partir de las 16.45 con el control de Claudio Lima, mientras que Rubén Cabana y Silvestre Álvarez serán los jueces de línea. El encuentro se jugará en el estadio de Club Unión Calilegua.

El domingo completan el resto de los encuentros en distintos horarios y escenarios.

A partir de las 16.30, Unión Deportiva Maimará será local en su cancha frente a Racing de Ojo de Agua con el arbitraje de Víctor Condo y los asistentes serán Roberto Villegas y Luis López, todos de la Liga Jujeña.

El otro encuentro será entre Monterrico Sur y Altos Hornos Zapla en el estadio "Antonio Berruezo" a partir de las 17 con el control de Dante Guzmán y Osvaldo Parentis junto a José Higueras como asistentes, los tres de la Liga Regional.

Por su parte, Club Social y Deportivo Parapetí, recibirá a Atlético San Pedro desde las 17 en el estadio "Visera de Cemento". Los jueces serán Jesús Lambertín y tendrá a Matías Sepúlveda con Víctor Cardozo como líneas, los tres de la Liga del Ramal.

Por último, a partir de las 17.15, Sportivo Rivadavia recibirá a Deportivo Pampa Blanca en el estadio "Manuel Alias". Rolando Serapio será el juez principal acompañado por José Sotara y Fabio Ayuza, terna de la Liga Departamental.