Nueva edición del taller “Mirando Nuestros Vínculos”

El Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa promoviendo espacios de reflexión y bienestar emocional abiertos a toda la comunidad. En esta oportunidad, invita a participar de un nuevo encuentro del taller “Mirando Nuestros Vínculos”, que se llevará a cabo el miércoles 15, de 14 a 16 horas, en el Colegio de Ingenieros.

La propuesta tiene como objetivo fomentar la reflexión sobre las relaciones humanas, las emociones y los vínculos cotidianos, brindando herramientas para fortalecer la comunicación y el desarrollo personal.

Los talleres se realizan cada tercer miércoles del mes, son gratuitos y participativos, y están dirigidos a todas las personas interesadas en mejorar sus vínculos personales, familiares y comunitarios.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden dirigirse a la sede del Departamento de Salud Mental, ubicada en Jorge Newbery 996.