Sub 20: los "pibes" van por un lugar en la final

La Selección argentina se enfrentará hoy con su par de Colombia, en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional "Julio Martínez Prádanos", está programado para las 20 y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.

En el Grupo D, los dirigidos por Diego Placente quedaron primeros productos de los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia. Ya en los octavos de final golearon 4-0 a Nigeria, mientras que en los cuartos eliminaron a México con un cómodo 2-0.

El conjunto "cafetero", que es dirigido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria. En los octavos de final vencieron cómodamente a Sudáfrica y en los cuartos de final la víctima fue España, selección a la que vencieron 3-2 sobre la hora en un partido parejísimo. Estas selecciones jugaron 2 veces en el Sudamericano Sub 20. En Primera Fase igualaron 1-1, pero la "albiceleste" se impuso 1-0 en el Hexagonal Final. Hoy a las 17, se definirá al primer finalista entre Francia y Marruecos.