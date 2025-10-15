°
15 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

MUNDIAL SUB 20 EN CHILE
ENTREVISTA
Femicidio de Florencia Sayes
bomberos
ciclismo
Gimnasia Artística
PRIMERA NACIONAL
Avia Terai
doble femicidio
ajedrez
MUNDIAL SUB 20 EN CHILE
ENTREVISTA
Femicidio de Florencia Sayes
bomberos
ciclismo
Gimnasia Artística
PRIMERA NACIONAL
Avia Terai
doble femicidio
ajedrez

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1420.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Sub 20: los "pibes" van por un lugar en la final

Miércoles, 15 de octubre de 2025 00:00

La Selección argentina se enfrentará hoy con su par de Colombia, en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional "Julio Martínez Prádanos", está programado para las 20 y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.

En el Grupo D, los dirigidos por Diego Placente quedaron primeros productos de los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia. Ya en los octavos de final golearon 4-0 a Nigeria, mientras que en los cuartos eliminaron a México con un cómodo 2-0.

El conjunto "cafetero", que es dirigido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria. En los octavos de final vencieron cómodamente a Sudáfrica y en los cuartos de final la víctima fue España, selección a la que vencieron 3-2 sobre la hora en un partido parejísimo. Estas selecciones jugaron 2 veces en el Sudamericano Sub 20. En Primera Fase igualaron 1-1, pero la "albiceleste" se impuso 1-0 en el Hexagonal Final. Hoy a las 17, se definirá al primer finalista entre Francia y Marruecos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD