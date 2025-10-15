°
Espectáculos

Flautas en La Quiaca

Miércoles, 15 de octubre de 2025 00:00

En el marco del ciclo "Capillas Musicales" se presentará un Ensamble de Flautas Jujeñas en la iglesia Virgen del Perpetuo Socorro, de La Quiaca. La cita es este viernes 17 a las 19.30 con entrada libre y gratuita.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Provincia destinada a promover y difundir la música de cámara con un repertorio centrado, especialmente, en el período barroco americano.

Los conciertos se desarrollan en capillas e iglesias emblemáticas de distintas localidades jujeñas, poniendo en valor su riqueza arquitectónica y patrimonial. Cuentan además con la participación de destacados músicos locales e invitados especiales. 

