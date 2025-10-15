Flautas en La Quiaca

En el marco del ciclo "Capillas Musicales" se presentará un Ensamble de Flautas Jujeñas en la iglesia Virgen del Perpetuo Socorro, de La Quiaca. La cita es este viernes 17 a las 19.30 con entrada libre y gratuita.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Provincia destinada a promover y difundir la música de cámara con un repertorio centrado, especialmente, en el período barroco americano.

Los conciertos se desarrollan en capillas e iglesias emblemáticas de distintas localidades jujeñas, poniendo en valor su riqueza arquitectónica y patrimonial. Cuentan además con la participación de destacados músicos locales e invitados especiales.