Alerta en La Plata por la llegada de los “Hells Angels”

La banda de motoqueros estadounidense conocida como “Hells Angels” arribará a la ciudad de La Plata y hay preocupación entre los vecinos.

Los primeros miembros del grupo se alojaron en el Hotel Grand Brizzo, ubicado en calle 51 entre 9 y 10, lo que generó preocupación en las autoridades locales.

De acuerdo con informes de agencias policiales internacionales, los “Hells Angels” se encuentran vinculados al tráfico de drogas y armas, así como a actividades de extorsión y tráfico de influencias.

Ante esta situación, fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales mantienen un operativo de seguimiento y monitoreo permanente sobre sus movimientos en la ciudad y en zonas aledañas.

Fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas advirtieron que se espera una llegada masiva de integrantes de la agrupación a la región en los próximos días, con estimaciones que podrían alcanzar los 3.000 miembros.

Las autoridades trabajan de forma coordinada para prevenir posibles incidentes y mantener la seguridad en la capital bonaerense ante la presencia de esta controvertida organización internacional.