En marcha una nueva disciplina

En el inicio de la Copa Jujuy Energía Viva – PreFederal de básquet, ganaron Atlético Gorriti, Atlético San Pedro, Club Cuyaya y Deportivo Parapetí. Se vivió una jornada a pleno en el estadio "Federación".

En el salto inicial Club Social y Deportivo Parapetí se impuso ante Sirio Básquet 80-58 y comenzó el sueño de dar pelea por ser protagonista en el certamen provincial que hace disputar el Gobierno de la provincia a través de Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, conjuntamente con la Federación Jujeña de Básquet.

Los parciales fueron 15-17, 28-9, 16-20 y 21-12 para el "expreso rojinegro".

En el segundo turno, Atlético Cuyaya hizo lo propio frente a Municipalidad de El Carmen 71 a 67 en encuentro que se definió sobre el final con parciales de 17-12, 20-21, 13-16 y 21-18 a favor del "bandeño".

Por su parte Atlético San Pedro, siempre protagonista en Copa Jujuy, comenzó festejando frente a Club Independiente 85-57.

El "millonario" se impuso con el siguiente progresivo: 16-17, 28-12, 20-15, 21-13.

En el cierre, Atlético Gorriti fue contundente frente a Villa San Martín y se quedó con una clara victoria por 96 a 50 con parciales de 18-13, 22-12, 24-15, 32-10.

La próxima fecha

El próximo domingo desde las 15 se juega la segunda fecha en el estadio de avenida España. Habrá atractivos encuentros en ambos grupos.

Por la zona A juegan Sirio frente a Atlético Cuyaya, Municipal El Carmen frente a Sociedad de Tiro y Gimnasia que viene de quedar libre, mientras que Parapetí tendrá fecha libre.

Por la zona B, Atlético San Pedro juega con Atlético Gorriti, Villa San Martín con Ciudad de Nieva que viene de quedar libre, mientras que tendrá descanso Club Independiente.