Argentina ante Puerto Rico, en otro partido amistoso

La Selección Argentina, con el astro Lionel Messi de suplente, enfrentará hoy a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional.

El encuentro se disputará en el "Chase Stadium" de la ciudad estadounidense de Miami desde las 21, aún sin árbitro definido para este amistoso. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de ganarle 1-0 a su par de Venezuela, el pasado viernes en el "Hard Rock Stadium" de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha Fifa. Con un mix entre habituales titulares y suplentes y sin la presencia del capitán Lionel Messi, la "albiceleste" superó sin problemas a la "vinotinto" con el gol del mediocampista Giovani Lo Celso.

Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, el director técnico planea repetir tan solo cuatro futbolistas del once que inició la victoria ante los venezolanos: el arquero Emiliano Martínez, los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico y el mediocampista Nicolás Paz.

Por su parte, Messi iría al banco de suplentes e ingresará algunos minutos en este partido que se disputará en la casa de su actual equipo, el Inter Miami. Justamente, el sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4 a 0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.

Scaloni

En la antesala del amistoso entre Argentina y Puerto Rico, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el presente del equipo.

"Lo vi jugar el sábado, todavía no hablé con él. Ahora tenemos el último entrenamiento y, si está en condiciones, mañana jugará", señaló el técnico, dejando abierta la puerta a la participación del capitán.

Scaloni destacó, además, el magnetismo que genera el rosarino en cada presentación: "Donde va, Messi transmite algo increíble". El entrenador remarcó que, más allá del carácter amistoso del encuentro, el grupo mantiene el compromiso de siempre.