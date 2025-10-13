Video: vandalizaron la ex Estación de Trenes tras polémica en un show musical

Un acto de vandalismo afectó al Centro Cultural Manuel Belgrano, la conocida ex Vieja Estación de Trenes, durante la noche del domingo. El hecho, que generó un rápido repudio en las redes sociales, se produjo tras la finalización de un evento musical y dejó daños en ventanales y puertas del patrimonio cultural.

Según pudo conocerse, el conflicto se originó cuando la producción del show suspendió la presentación de dos grupos musicales que figuraban en la grilla oficial. Fuentes del evento indicaron que la cancelación se debió al incumplimiento de los organizadores en el pago a los artistas.

La situación desencadenó el enojo de una parte del público, que exigió la devolución del valor de las entradas. Ante la negativa de la organización, el malestar escaló hasta convertirse en un violento episodio de vandalismo.

Un grupo de personas procedió a arrojar piedras y fragmentos de cemento –provenientes del cordón cuneta que fue dañado– contra la fachada del edificio, impactando en la puerta principal y varios ventanales. Las imágenes de los destrozos no tardaron en viralizarse, provocando el rechazo de la comunidad jujeña hacia la violencia ejercida contra un espacio público.

Hasta el momento, se desconoce si existen detenidos o personas identificadas como responsables de los actos vandálicos. Las autoridades investigan los hechos para determinar las responsabilidades penales correspondientes.