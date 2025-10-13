River jugó muy mal y volvió a ser derrotado

El estadio Monumental vivió ayer una tarde-noche caliente. Sarmiento de Junín dio el golpe y sorprendió al ganarle 1-0 a River por la fecha 12 del Torneo Clausura, con gol de Iván Morales, en un resultado que profundizó la crisis del equipo de Núñez y encendió el malestar de los hinchas. Fue la cuarta derrota consecutiva para el conjunto de Marcelo Gallardo, una marca que no ocurría desde hace 15 años, y que dejó al "millonario" sumido en una racha preocupante tanto en el juego como en los resultados.

El inicio del encuentro había mostrado una versión entusiasta de River, sostenida más por el empuje que por la claridad. Santiago Lencina, el mejor del equipo, fue quien más intentó romper líneas, pero el local chocó una y otra vez contra un gran Lucas Acosta resguardando los tres palos. La sorpresa llegaría a los 30 minutos, cuando Armani dio una floja respuesta ante un remate lejano de Alex Vigo y dejó un rebote corto que Morales aprovechó con una media vuelta certera, que se coló entre las piernas del arquero y dejó perplejo al Monumental. Esa desventaja condicionó aún más lo que no venía saliendo en los conducidos por Gallardo.

Desde entonces, Sarmiento se replegó con orden y resistencia. River empujó, pero sin profundidad ni ideas. Y fue así como el paso de los minutos encendió el nerviosismo en las tribunas, que pasó de los murmullos al descontento generalizado con diferentes cánticos. Con cada ataque frustrado, el fastidio crecía y se transformaba en reclamos hacia los jugadores.

El cierre del partido condensó la bronca: el Monumental estalló con cánticos como "movete River, movete" y "jugadores", que actuaron en conjunto a silbidos al unísono tras el pitazo final del árbitro Zunino. Sin embargo, el papelón parecía evitarse con un gol agónico de Borja, pero fue anulado por el VAR por fuera de juego del colombiano y terminó por sellar una nueva noche amarga. Así, River sufrió su cuarta caída al hilo, perdió por segunda vez en tres años ante Sarmiento en el Monumental y quedó en la quinta posición de la Zona B, tercero en la tabla anual y con el riesgo de ser superado por Riestra.