13 de Octubre,  Jujuy, Argentina
San Pedro de Jujuy
Turismo en Jujuy
Instituto de Seguros de Jujuy
San Pedro de Jujuy
Festejo
gastronomía
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
inseguridad
siniestro fatal
La Quiaca
Municipios

Invitan a Feria Día de la Madre

La inscripción para emprendedores estará abierta hasta el viernes.

Lunes, 13 de octubre de 2025 03:14

La Municipalidad de San Pedro invitó a toda la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la tradicional Feria por el Día de la Madre, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 del corriente sobre calle Conta, en barrio Centro.

Este evento, reúne a emprendedores, artesanos y comerciantes locales, ofreciendo una amplia variedad de productos pensados especialmente para agasajar a mamá en su día.

Los interesados en participar con sus puestos de venta pueden acercarse a la Oficina de Habilitaciones Comerciales y Bromatología, ubicada en el edificio exTribunales (Rogelio Leach y Sarmiento, primer piso), de 8 a 12.

El costo de inscripción es de $20.000 y la inscripción termina el viernes 17.

 

