Hércules y Complejo, los campeones de la Liga Federal Formativa U11

Se desarrollaron este fin de semana los Final Four de La Liga Federal Formativa U11 para las ramas femenina y masculina en donde Hércules de Charata y Complejo de Justiniano Posse, respectivamente, se quedaron con el título.

Todos los encuentros pudieron seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Básquet Pass. Los resultados, tablas de posiciones y estadísticas del torneo se pueden consultar desde la App de CAB para dispositivos móviles.

Hércules celebró en su casa

En un duelo cargado de intensidad y emoción hasta el cierre, Hércules se consagró campeón de la Liga Federal U11 Femenina tras imponerse en su casa ante Obras por 98 a 94. En el primer turno, Unión Florida hizo lo propio ante Regatas Corrientes y ocupó el tercer escalón del podio nacional.

El elenco local protagonizó una gran remontada tras estar 16 puntos abajo (31-47) en el tercer cuarto y logró pasar al frente recién cuando restaban cuatro minutos para el final. La figura descollante fue María Victoria Carrocino, autora de un imponente doble-doble de 63 puntos y 13 rebotes, acompañada por Sofía Tevez (17) y Bianca Sánchez (16). Por el lado rockero, las tres máximas anotadoras fueron Constanza Barufaldi (36), Antonela Barufaldi (15) y Bruna Craparelli.

Un rato más temprano, Unión Florina controló la ventaja y se adueñó de la medalla de bronce. En la victoria frente a Regatas Corrientes por 69 a 64, tres de sus jugadoras estuvieron en doble dígito: Victoria Cabral (28 puntos), Lucía Seoane (14) y Fiorela Corbalán. En el Fantasma, las grandes figuras fueron Gianna Suárez, Zoe Monzón (13) y Bia Fuë.

Sueño cumplido para Complejo de Justiniano Posse en el Final Four de La Liga Federal Formativa U11 masculina. El equipo cordobés, que fue local durante el fin de semana, derrotó a Regatas Corrientes por un contundente 124-97 y se coronó campeón del certamen nacional de clubes.

Apoyados por todo un pueblo que siguió con orgullo sus pasos, Complejo derrotó en su camino a varios grandes del básquetbol nacional hasta alzarse con un título histórico en la escena federal. Atilio Bragagnini, autor de 55 puntos y 23 rebotes en la final, fue elegido indiscutido MVP del fin de semana. En primer turno, Bahiense del Norte derrotó a Pedro Echagüe y finalizó tercero.

El arranque del juego favoreció a Regatas, que pegó primero y sacó una ventaja de siete puntos al finalizar el primer cuarto. El anfitrión lo dio vuelta en el segundo período con un parcial de 20-9 y, desde entonces, no cedió el liderazgo. En la segunda mitad, el local extendió la diferencia hacia el doble dígito, para luego sentenciar la historia un rato antes de la chicharra final.

En el ganador, tres jugadores se combinaron para 107 unidades. El mencionado Bragagnini aportó 55 puntos, Juan Ignacio Rosso aportó 29, mientras que Ivo Lucarelli sumó 23 con 10 rebotes y 9 asistencias. En Regatas no fue suficiente el trabajo de la dupla Redruello y Valle, quienes convirtieron 76 puntos entre los dos.

La jornada del domingo abrió con la victoria con la victoria de Bahiense del Norte por 105-83 sobre Pedro Echagüe en el partido por el tercer puesto. Los bahienses ganaron los tres primeros cuartos y construyeron una ventaja muy difícil de remontar para el elenco porteño. Alejo Atler, con 30 puntos, lideró una ofensiva que tuvo cuatro jugadores en doble dígito para el ganador. En Pedro Echagüe, Valentino Pugliese y Joaquín Astrada se combinaron para 56 unidades.