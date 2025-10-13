Exintendentes respaldan a candidatos de Jujuy Crece

Exintendentes y excomisionados municipales radicales de Jujuy se reunirán el próximo miércoles desde las 10.30 en Infinito por Descubrir, para manifestar su respaldo a los candidatos a diputados nacionales del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, para los comicios del próximo 26.

Casi la totalidad de los exejecutivos municipales elegidos democráticamente desde la recuperación de la democracia confirmaron su asistencia al Primer Encuentro de Intendentes y Comisionados Municipales con mandato cumplido, generado por el exintendente de Tilcara, Félix Pérez.

El llamado del tilcareño, referente indiscutido de la UCR Jujuy, tiene otros objetivos en el contexto de cara a las elecciones del 26: el encolumnamiento explícito detrás de las candidaturas, la necesidad de fortalecer el frente y reafirmar su presencia en todo el territorio jujeño.

El respaldo a María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise en las últimas semanas adquirió mayor fuerza. En los actos y recorridos por esta ciudad y en el interior, la ciudadanía y los pobladores les expresaron públicamente su apoyo como también al gobernador Carlos Sadir.

El acto eleccionario que se avecina se producirá en un momento complicado para el país por la incertidumbre financiera, las reformas estructurales que debería implementar el Gobierno nacional, el ajuste a las provincias y la permanente controversia política que pone en jaque el sistema.

Los exjefes comunales también manifestarán respaldo a la gestión del gobernador Carlos Sadir, próxima a alcanzar dos años en los cuales demostró priorizar lo institucional y los problemas que afrontan los jujeños a pesar de la negación del presidente Javier Milei a las necesidades de los argentinos.

A días de la reunión del frente opositor Provincia Unidas en Jujuy, será también una oportunidad para reafirmar la importancia de que Sadir como miembro del bloque se posicione con claridad en el escenario político nacional actual, destacando sus propias particularidades y fortalezas.

Félix Pérez, quien fue intendente de Tilcara entre el 1995 y 2015, entonces en una provincia administrada por el peronismo, se ocupó de llamar a uno por uno de los exintendentes y excomisionados municipales, la mayoría de ellos olvidados por la gente y por la UCR, para reunirlos y potenciar las candidaturas del FJC.

Confirmaron su asistencia los exintendentes Antonio Albornoz (San Pedro de Jujuy), Nicolás Baquera (Palma Sola), Juan Carlos Ruiz (El Talar); también los excomisionados municipales Walter Llampa (Huacalera), Hugo Cruz (Maimará), Gustavo Cruz (Purmamarca) y Fabián Martínez (Tres Cruces).

Pérez es un radical que conoce en profundidad los problemas de la territorialidad y se manifestó en varias oportunidades defensor de las autonomías municipales, también subrayó la capacidad política y de gestión que poseen los candidatos de Jujuy Crece; y expresó su decisión de dialogar para fortalecer el frente y trabajar en equipo, que consideró indispensable para ganar las elecciones.

La crisis económica y social que atraviesa Argentina obliga a promover debates serios y posicionamientos políticos claros y precisos, señaló Pérez; e indicó que hay que prestar atención a la territorialidad atendiendo los reclamos de las comunidades logrando que la UCR esté en toda la provincia más presente que nunca.