Declaran el estado de emergencia en Nueva Jersey y Nueva York por inundaciones

Un poderoso nor’easter avanza por la Costa Este de Estados Unidos y provocó la declaración de estado de emergencia en Nueva Jersey y Nueva York, mientras las autoridades alertan sobre el riesgo de graves inundaciones costeras, vientos que alcanzan fuerza de tormenta tropical y lluvias intensas que afectan a millones de personas desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra.

El sistema, que comenzó su avance desde el sureste durante el fin de semana, ya ha generado daños significativos en las costas de Carolina del Norte, donde el Departamento de Transporte local reportó el cierre de un tramo de la Highway 12 en el condado de Dare debido a condiciones de conducción inseguras por el desbordamiento del océano. “Los conductores continúan ignorando las barricadas y se arriesgan a circular sobre carreteras inundadas”, advirtieron las autoridades.

Según el meteorólogo Bob Oravec, del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en College Park, Maryland, “los efectos más graves van a ser el potencial de inundaciones costeras, especialmente para las áreas desde el noreste de Carolina del Norte hasta gran parte de la costa de Nueva Jersey”. Oravec agregó que también se pronostican lluvias fuertes para el sureste de Nueva Inglaterra, el área metropolitana de Nueva York y sectores de Carolina del Sur.

Nueva Jersey y Nueva York toman medidas ante la tormenta

La gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, decretó el estado de emergencia para los 21 condados del estado desde la noche del sábado 11 de octubre: “a partir del domingo, una tormenta costera peligrosa empezará a azotar nuestro estado con condiciones extremas en varios condados, especialmente en los de la costa”, advirtió Way.

“Exhorto a todos los residentes de Nueva Jersey a extremar precauciones, monitorear los pronósticos locales, estar atentos a los protocolos de evacuación y mantenerse fuera de las carreteras salvo que sea estrictamente necesario”.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul también declaró el estado de emergencia ante el impacto del nor’easter. La oficina del NWS localizó su advertencia en la ciudad de Nueva York y zonas suburbanas de Long Island, bajo un aviso de inundación costera y otro de vientos fuertes hasta, al menos, el lunes por la tarde. “Hay un aviso de inundaciones costeras de moderadas a graves para las bahías del sur de Nassau y el suroeste de Suffolk durante la pleamar”, indicó el NWS.