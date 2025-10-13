“Cosecha de Saberes y Sabores” Por una alimentación consciente

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Salud Integral y Género dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a participar del Encuentro de Alimentación Saludable “Cosecha de Saberes y Sabores”, una propuesta pensada para fomentar prácticas de alimentación consciente, accesible y saludable.

El evento se desarrollará el sábado 18 de octubre, de 9:00 a 12:30 horas, en el Multiespacio Mariano Moreno, ubicado en Perú 1154 del barrio Mariano Moreno.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands lúdicos y educativos, disfrutar de demostraciones de cocina en vivo, conocer productos naturales y saludables, y participar de un espacio de actividad física.

La iniciativa busca generar un ámbito de encuentro, aprendizaje y disfrute, donde cada participante pueda experimentar, preguntar, jugar y llevarse herramientas útiles para incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana.

Desde la organización destacaron que la salud integral se construye uniendo movimiento, alimentación y bienestar emocional, por lo que este encuentro será una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias que fortalezcan esos vínculos. Informes: 388 5935592 (solo llamadas).