Detuvieron a un joven tras los disturbios en el Centro Cultural Manuel Belgrano

Un joven de 26 años fue demorado por la Policía de la Provincia como presunto responsable de los actos de vandalismo registrados el pasado domingo en el Centro Cultural Manuel Belgrano, el emblemático edificio de la ex estación de trenes.

El comisario Pablo Herrera Silvetti confirmó los hechos, detallando que los incidentes se desataron en el marco de un evento social que congregó a más de 1.800 personas. Según el jefe policial, se generó “una fuerte tensión y desorden, tanto dentro como fuera del predio”, lo que derivó en el lanzamiento de elementos contundentes como piedras, bloques y botellas.

“Se arrojaron elementos contundentes (…) lo que generó daños materiales y un importante despliegue de seguridad”, explicó Herrera Silvetti.

Ante la situación, efectivos de la Comisaría Seccional Primera y de la División de Seguridad Interna intervinieron para controlar el caos. La investigación avanzó rápidamente gracias a las imágenes proporcionadas por el sistema de cámaras de seguridad del lugar, que permitieron individualizar a un presunto participante activo de los disturbios.

“Se pudo individualizar a una persona masculina que habría participado activamente en los disturbios. Este joven, de 26 años, ya se encuentra demorado y a disposición de la justicia”, indicó el comisario.

Si bien no se reportaron personas heridas como consecuencia de los enfrentamientos, las autoridades confirmaron que el edificio histórico, que alberga el museo del centro cultural, sufrió daños materiales. El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras continúan las pesquisas.