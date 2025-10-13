¡Tené tu lote SIN ANTICIPO!

Días de promo para aprovechar con lotes 100% financiados, con un anticipo de $0 (cero pesos). Momento ideal para quienes buscan invertir o llegar al sueño de construir la Casa Propia. Solo pagas la cuota Nº1 y el saldo lo abonas hasta en 131 cuotas. Durante la Feria, los interesados podrán reservar su lote SIN ANTICIPO y acceder a planes de pago de hasta 132 cuotas accesibles. Cuenta con la posibilidad de adelantar las cuotas que el cliente considere.

Loteo Tipuana 2º etapa

“Loteo Tipuana 2º etapa” (recientemente lanzado al mercado) está ubicado en El Ceibal, una zona de gran potencial de crecimiento y revalorización que forman parte de la Nueva Zona Sur.

La primera cuota es desde $142.000. Es un barrio abierto (venta en pozo, estado de preventa), tendrá una ruta de acceso pavimentada que comienza desde la Ruta 9 en el kilómetro 14. Esta obra ya es una realidad, ya que la empresa aceleró los tiempos de ejecución de mano de obra y hoy todo el trazado de pavimento es visible. Contará con Servicios como energía eléctrica, agua potable, alumbrado público, calles enripiadas, cordón cuneta, laguna, zona de esparcimiento y plaza infantil.

Lotes desde 450m², en una planicie con vistas increíbles, rodeado de naturaleza y calma.

Nuestra Financiación se ajusta mensualmente con el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (ICAC). Este sistema permite que las cuotas se mantengan actualizadas de forma justa y previsible, ya que este índice es de conocimiento público.

Por otra parte, los que decidan adquirir un lote y pagar de contado, recibirán un Importante descuento del 25%.

Para quienes deseen conocer más detalles, podrán comunicarse al 3884624099 o dirigirse a nuestras oficinas, ubicadas en calle José de la Iglesia 1390, donde recibirán la mejor atención de nuestros Asesores Comerciales