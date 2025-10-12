Jujuy continúa sin casos de dengue y refuerza estrategias

El Ministerio de Salud de Jujuy reiteró a la población que la provincia continúa libre de casos de dengue desde hace más de un año, situación que se sostiene entre otros factores por el desarrollo ininterrumpido de acciones integrales junto a distintas áreas de Gobierno, equipos sanitarios, municipios, centros vecinales y organizaciones de la sociedad civil.

En el país, la vigilancia epidemiológica del dengue se analiza en función de temporadas y no de años calendario por el carácter estacional de la transmisión viral determinada por las condiciones climáticas que favorecen la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector responsable de la transmisión del virus.

Esto significa que, durante los meses más cálidos y húmedos del año, que comprenden principalmente la primavera, el verano y parte del otoño, se registra un aumento en la abundancia poblacional del vector y, consecuentemente, se generan condiciones que permiten la ocurrencia de brotes.

Por el contrario, durante el invierno la actividad reproductiva del vector disminuye considerablemente, interrumpiéndose en gran parte del territorio nacional.

De este modo, iniciada la temporada 2025-2026, Jujuy refuerza la prevención siguiendo lineamientos del Plan Estratégico de Salud II y la planificación de acciones específicas en terreno.

Por un lado, el control focal se realiza a partir de la notificación de caso sospechoso con los equipos de salud asistiendo al domicilio de la persona para la investigación epidemiológica y acciones de prevención, la eliminación de potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue y las indicaciones que correspondan a la misma persona y al grupo familiar o conviviente.

En tanto, el trabajo con ovitrampas que se cumple durante todo el año, se desarrolla con la ubicación estratégica de macetas y el posterior retiro para determinar si se trata de huevos del mosquito Aedes Aegypti; cuando se confirman ovitrampas positivas se profundizan acciones específicas.

Una de ellas es el descacharrado que se lleva adelante a través de Atención Primaria de la Salud (APS), cubriendo sectores claves de la capital y del interior de modo de erradicar los criaderos del mosquito vector de la infección del dengue.

Junto a las medidas sanitarias respectivas resultan claves el compromiso y la responsabilidad de la comunidad para evitar la propagación del dengue.

Prevención por dos

Para la prevención del dengue, aconsejaron eliminar todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el ámbito hogareño; realizar descacharrado todos los días para descartar recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neumáticos, juguetes, chapas, piletines, tanques; girar los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas; cambiar todos los días el agua de bebederos de animales y reemplazar el agua de floreros por arena húmeda; limpiar colectores de desagües de aire acondicionado y canaletas y tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua; desmalezar terrenos, jardines y patios.

Para evitar la picadura del mosquito Aedes Aegypti, que además del dengue transmite las enfermedades zika Chikungunya, usar siempre repelentes siguiendo indicaciones del envase; utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, en especial en actividades laborales o recreativas al aire libre; colocar mosquiteros en puertas y ventanas y proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras; cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones y utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.