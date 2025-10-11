Jujuy será sede de la 5ª fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy se prepara para recibir a más de 400 deportistas de diferentes localidades que el próximo 13 de octubre participarán de la 5ª fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva, que es promovida por la Secretaría de Deportes del Gobierno de Jujuy, y cuyo objetivo es generar espacios de participación e inclusión a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas adaptadas.

La nueva fecha de la Liga Provincial se desarrollará de 8 a 14 horas en el Centro Deportivo Municipal Hugo “Pajarito” Cid Conde, ubicado en el extremo norte del Parque San Martín, y que depende del Municipio Capitalino. Desde la organización se anticipó una jornada deportiva que se caracterizará por el encuentro e integración de más de 400 personas con discapacidad de numerosas localidades del interior que participarán de diferentes disciplinas adaptadas, como fútbol, atletismo, bochas y Newcom.

La propuesta se enmarca en las políticas de inclusión que promueven el gobierno provincial y el municipio capitalino que, bajo la gestión del intendente Raúl “Chuli” Jorge, ha sido declarado como “Capital de la Inclusión”. Por ello, desde la municipalidad se brindará total acompañamiento a las delegaciones de deportistas que arribarán para participar de la nueva fecha de la Liga.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano municipal, Sandra Batistella, expresó, “el intendente, como siempre, está muy metido con el deporte en los distintos barrios y en este caso, a través de la Liga Provincial de Inclusión, se va a realizar el lunes desde las 8 a 14 horas y se espera la participación de unos 400 deportistas”.

“Va a ser una fiesta muy grande”, afirmó la funcionaria, quien a la vez recordó que el intendente, “declaró en su momento a la ciudad de San Salvador de Jujuy como capital de la inclusión, así que ahí estaremos esperando a todos”.

En torno al evento, la directora de Inclusión y Deporte, Mariel Sadir, precisó que las actividades iniciarán a las 8 de la mañana y se extenderán hasta las 14 horas, y que las mismas estarán abiertas a todo público. Comentó que, “en esta ocasión estamos articulando con provincia siempre llevando adelante la consigna de Jujuy, Capital de la Inclusión, para potenciar no solo lo que es el trabajo con las personas con discapacidad”. A partir de las políticas de inclusión que viene desarrollando el municipio anticipó que la jornada iniciará con una entrada en calor junto al equipo del Móvil Gym que forma parte del programa la “Muni Activa”.

Por su parte, la profesora Aldana Noseda, Coordinadora del Área Educacional y Médica del Deporte de la provincia, detalló que, en el marco de la Liga de Inclusión, “tenemos un desarrollo de seis deportes que hacen referencia a lo que es atletismo, bochas, básquet, Newcom y Fútbol, y con una convocatoria de unos 400 deportistas de toda la provincia”.

“Estamos contentos de continuar desarrollando esta Liga que se va a realizar en la capital de manera articulada con el municipio y trabajando fuertemente para empezar a pensar en el desarrollo deportivo específico para las personas con discapacidad”, expuso. A la vez, precisó que tanto el municipio como el Ministerio de Desarrollo Humano garantizarán los alimentos para los deportistas, mientras que diferentes entidades civiles, como la “Fundación Valencia”, estarán a cargo de la recepción de todas las delegaciones.