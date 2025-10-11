Lady Gaga se une al elenco "El Diario Viste a la Moda 2"

Luego de haber rodado “House of Gucci ”en Milán, la pop star mundial Lady Gaga regresó ayer a la ciudad italiana para una nueva aventura cinematográfica: El Diablo Viste a la Moda 2. Los rumores sobre su posible participación en la esperada secuela habían estado circulando durante semanas, y la confirmación llegó anoche cuando la cantante y (cada vez más) actriz fue vista alrededor de las 6:30 p.m. cerca de la Academia de Brera, donde se está filmando una de las escenas más elaboradas de la película: el desfile de moda de la revista Runway, dirigido por el icónico personaje interpretado por Meryl Streep, Miranda Priestley.

Las imágenes de Lady Gaga aparecen apenas unos días después de que Meryl Streep y el actor Stanley Tucci (quien interpreta a la mano derecha de la implacable editora de moda) fueran vistos en el desfile de la temporada Primavera-Verano 2026 de Dolce & Gabbana, durante la reciente Semana de la Moda de Milán.

Con su característica melena rubia platinada, lentes de sol y un top corset negro strapless, Lady Gaga fue vista saliendo del edificio de la Academia de Brera, antes de subirse a una camioneta y cruzar la calle para entrar en otro edificio.

Volvió a salir unos quince minutos después, luciendo un atuendo nuevo, y fue inmediatamente reconocida por los fans que se encontraban cerca. A pesar de las estrictas medidas de seguridad del set (acceso limitado, teléfonos con cámaras selladas y acuerdos de confidencialidad firmados por todo el equipo, incluyendo a más de dos mil extras), la llegada de la cantante no pasó desapercibida.

El plan de rodaje del día solo contenía una nota críptica: “Tendremos la presencia de una famosa estrella del pop”. Pero los fans más fieles no se dejaron confundir. Los rumores de su llegada circulaban desde la mañana, confirmados por aplicaciones que rastrean vuelos privados: algunos admiradores, monitoreando el tráfico aéreo en tiempo real, habían avistado el avión de la cantante y seguido su aterrizaje en Milán.

¿Qué papel tendrá Lady Gaga en el Diablo Viste a la Moda 2?

Con toda probabilidad, Lady Gaga se interpretará a sí misma en El Diablo Viste a la Moda 2, en una versión glamurosa que encaja a la perfección con su inconfundible estilo. Según los rumores iniciales, aparecerá como invitada destacada en la primera fila de un desfile de moda organizado por la revista que dirige Miranda Priestley. Se trataría, por lo tanto, de un cameo muy bien pensado, pensado para añadir un toque de autenticidad y espectáculo al mundo de la Alta Costura recreado en la película.

La presencia de Lady Gaga en el set de Milán no es casualidad: se dice que su participación coincidió con las fechas de su gira “The MAYHEM Ball Tour”, que la llevará a actuar en el Unipol Forum los días 19 y 20 de octubre. Una combinación perfecta de planificación y oportunidad, que le permitirá a la estrella del pop disfrutar de la música y el cine en una de las ciudades más representativas de la moda global.