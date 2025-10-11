Remate de bovinos en la Sociedad Rural

Hoy se realizará un nuevo remate de bovinos en instalaciones de la Sociedad Rural Jujeña, organizada por la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Ministerio de Producción. Será a partir de las 18 y además habrá una exhibición de caballos desde las 9 a cargo de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos (Accc) y el Gobierno provincial.

El director de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco, destacó que se trata del segundo remate provincial, una iniciativa que busca reimpulsar una práctica tradicional en el ámbito ganadero jujeño. "Estamos muy contentos con la respuesta de los productores, que se están reacostumbrando a esta metodología que hace muchos años se había dejado de lado. Queremos que vuelva a ser una herramienta habitual para fortalecer la producción", explicó.

Casasco explicó que en esta oportunidad se subastarán nueve lotes de animales bovinos pertenecientes al Gobierno provincial, con la intención de que en el futuro estos remates se realicen también en conjunto con productores locales, facilitando el intercambio y mejorando la calidad genética del rodeo. "Además de promover el evento, buscamos que los productores puedan mejorar su ganado y adaptarlo a los distintos fines productivos de cada establecimiento", agregó.

La exhibición de animales se realizará desde el viernes 10 de octubre, de 9 a 18, mientras que el remate a cargo del martillero Gabriel Moraleda tendrá lugar el sábado por la tarde. Entre las condiciones de venta, los interesados podrán abonar una seña del 30%, completar el saldo hasta el lunes siguiente a las 12 horas y optar por efectivo o transferencia como medio de pago, y la comisión del martillero será del 6% a cargo del comprador.

El remate se desarrollará en conjunto con una de las actividades organizadas por la Accc, que se extenderá durante todo el fin de semana con diversas actividades. "La Sociedad Rural abrirá sus puertas al público en general, con propuestas para toda la familia", invitó Casasco finalmente.