Para Hugo Soria desde ahora "son todas finales"

Mañana Gimnasia y Esgrima no tiene margen de error ante San Miguel, porque sabe que el que pierde, se queda en el camino. "De ahora en más son todas finales, literalmente", anunció Hugo Soria que espera con ansias el encuentro en el "23 de Agosto" desde las 15.

El volante del "lobo" reconoció que "es otro campeonato, la verdad que esperemos nosotros clasifiquemos, trabajamos mucho durante la semana, sabemos cómo es San Miguel, es un equipo duro, pero nosotros vamos a salir con todo".

Soria dejó en claro que "no vamos a especular ni nada, ni resultados, ni nada, nosotros vamos a salir a ganar, así que esperemos el domingo dejar todo en la cancha y poder darle una alegría a nuestra gente que seguro va a llenar el estadio", sostuvo.

Al poder jugar en casa, para el jugador nacido en Uruguay es una ventaja, "vamos a estar con toda la gente, la verdad que a nosotros siempre nos vienen a apoyar desde el primer momento que la gente está ilusionada, igual que nosotros, lo vivimos desde adentro que la gente acompaña y eso a nosotros nos deja muy contentos".

Si bien el Reducido te obliga a hacer borrón y cuenta nueva, Hugo Soria es autocrítico y reconoce que "no terminamos de una manera que a la gente le hubiese gustado, perdimos cuatro partidos seguidos, pero creo que el fin de semana contra 'chaca' ya volvimos a nuestro nivel y ahora estamos viendo gente que estaba lesionada está regresando, eso nos fortalece, así que esperemos el domingo dejarlo todo, los que se van recuperando, los que están afuera, los titulares, suplentes, es muy importante para nosotros porque la verdad que en todo el año no habíamos tenido ninguna baja, no habíamos perdido mucho y sobre el final del campeonato se nos lesionaron varios jugadores y lo sentimos", puntualizó.

Por último, remarcó que se prepararon con mucha "mentalidad, esa mentalidad ganadora, debemos salir con todo, no especular el resultado, porque algunos dicen que tenemos ventaja deportiva, pero eso para nosotros también nos puede ayudar, pero nosotros vamos a salir con todo para ganar el partido y para que la gente sepa para qué estamos", finalizó Hugo Soria.