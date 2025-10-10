María Corina Machado es el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha contra Nicolás Maduro

El comité sueco suele dar estas sorpresas cargadas de significados. María Corina Machado fue galardonada con la edición 2025 del premio Nobel de la Paz. La responsable principal del armado de la coalición que enfrentó al dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, el 28 de julio de 2024, postergó, entre otros, al autocandidateado Donald Trump.

El comité destacó que fue premiada “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado, la principal líder de la oposición, ganó una interna por amplísimo margen para ser la candidata presidencial. Pero la justicia chavista la procesó en ese mismo momento y la proscribió. Pese a ello, siguió luchando pacíficamente. Armó la candidatura de Edmundo González Urrutia para enfrentar a Maduro.

La oposición ganó las elecciones, pero Maduro fue proclamado vencedor por la justicia electoral - también controlada por el chavismo - de manera vergonzosa. Aún hoy, no se exhibió una sola acta electoral que demuestre el triunfo - ilegítimo - del heredero de Chávez.

Un claro mensaje contra los dictadores, en la región y en el mundo, además de destacar el valor de la paz y la democracia, en un momento en que las naciones con este sistema son minoría en el planeta, según el último informe del Instituto V-Dem (por la democracia).

María Corina Machado: Nobel de la Paz con un profundo mensaje por la democracia

Es una de las mujeres y personalidades más importantes del mundo. Puso en primer lugar en el mundo la ilegalidad absoluta del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. A los 57 años (ahora tiene 58) organizó a la oposición para enfrentar en elecciones - que el régimen promocionaba como "libres" - para presidente. Arrasó en la interna y quedó como la cara visible para enfrentar al poder chavista.

Pero la respuesta del régimen fue inmediata. Al día siguiente de haber quedado nominada como candidata presidencial, la justicia controlada por el chavismo comenzó a perseguirla. Y cualquier elemento estuvo a mano para lograr sacarla del camino.

Le aplicaron una sanción administrativa por la omisión de unos ingresos por concepto de un bono de alimentación en una declaración jurada de patrimonio en el año 2015. Esa falta administrativa sirvió para dejarla afuera de una elección parlamentaria. El siguiente paso fue mucho más grave: el Tribunal Superior de Justicia no solo avaló la proscripción, sino que le dio un plazo de 15 años de inhabilitación para presentarse a cargos públicos electivos.

Entonces, eligió a otra mujer como su reemplazante, pero de nuevo, la justicia bolivariana, la detuvo y la proscribió. Fue así que apareció el nombre "sorpresa". El periodista Edmundo González Urrutia, en ese entonces de 75 años. Allí, Maduro, cometió un error por arrogancia: menospreció la figura de Urrutia por su personalidad y por su edad.

Pero lo que "no vio", fue que detrás, estuvo todo el tiempo, María Corina Machado. Viajó por todo el país para promocionar la figura del candidato de la oposición y "Vente Venezuela" la coalición política electoral.

Machado, contra todas las trabas puestas desde el gobierno y la justicia, siguió adelante. Ni siquiera se le permitió viajar en avión. En auto y en moto, recorrió toda Venezuela.

Así llegó el 28 de octubre, el día de las elecciones. "Vente Venezuela" estaba perfectamente organizado para enfrentar al régimen. Con fiscales en todas las mesas del país. La noche del recuento electoral dio una clara demostración de que el régimen chavista no estaba dispuesto a "perder".

Esa noche no se supo nada del resultado oficial. Solo en la madrugada, imprevistamente, la justicia electoral dio ganador a Maduro.

Corina Machado: "Tenemos las actas"

Esa frase se transformó en un elemento de lucha y de "revelación". Corina Machado salió en la mañana del 29 de julio a mostrar las actas oficiales enviadas por los fiscales de la oposición. En todas, el triunfo contra Maduro fue de 60 a 30. La OEA reclamó a Maduro que aclarara el resultado oficial. Lo hizo de la manera más torpe y fraudulenta.

La justicia electoral primero, y el Supremo Tribunal de Justicia más tarde, dieron ganador a Maduro. Jamás mostraron una papeleta oficial o registro de ninguna mesa en ningún lugar del país. Ganó Maduro y no se hable más, fue el razonamiento bolivariano.

Corina Machado entonces, tomó la posta del liderazgo para hacer saber al mundo el fraude electoral. Muchos de los opositores fueron encarcelados o asesinados en los días posteriores a las elecciones. Urrutia, el ganador de las elecciones, debió dejar el país. Machado se quedó para seguir denunciando lo que sucedía - y sucede aún hoy - en Venezuela. Desde lugares desconocidos y seguros, envió sus mensajes a los venezolanos y al mundo. Urrutia ganó las elecciones, es el único presidente válido para Venezuela y el régimen de Maduro debe terminar.

Por toda esta lucha, incansable y siempre por vías pacíficas, ganó el premio Nobel de la Paz. Postergó así al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se autoproclamó merecedor de ese galardón. Con el apoyo de Netanyahu y Milei, casi en exclusividad.

Un claro mensaje a la región y al mundo sobre el valor de la paz y de la democracia como sistema político y forma de organización para una sociedad. Hace tiempo que Maduro está "desnudo", usando la enseñanza permanente de "el Conde Lucanor", escrito entre 1330 y 1335.