OpenAI invertirá hasta USD 25.000 millones para construir un mega data center de IA en la Patagonia

La empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una alianza estratégica con la firma de energía limpia Sur Energy para construir un mega centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia. La inversión total estimada podría alcanzar los USD 25.000 millones.

El proyecto, denominado "Stargate Argentina", será el más grande dentro de la estrategia global Stargate de OpenAI y otros gigantes tecnológicos. Su objetivo es convertir al país en el mayor centro de IA de Latinoamérica, generando y exportando la potencia computacional que produzca la instalación.

Según pudo conocerse, la elección de la Argentina por parte de OpenAI se da en el marco de la estrecha relación entre el país y Estados Unidos, viendo a la nación como un líder regional con el que existe una "afinidad". "Se movieron rápido", reconocieron fuentes del sector.

"Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina", afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

El proyecto se inscribirá en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y tendría una primera etapa de entre USD 7.000 y 10.000 millones. Se prevé que el desarrollo comience el próximo año y que la primera fase esté terminada en un plazo de 12 meses. Sur Energy, fundada por empresarios argentinos en EEUU, se encargará de la financiación, junto a un socio proveedor de la nube y energéticas locales. OpenAI actuará como el "offtaker", es decir, el comprador de toda la capacidad computacional generada.

"Ahora es el momento de instalar centros de datos de IA en América Latina. Ser pionero es una gran ventaja. El marco regulatorio y la alineación geopolítica hacen de Argentina el escenario adecuado. El potencial es realmente enorme", afirmó una alta fuente del negocio.

Para la ubicación del data center se están evaluando cinco locaciones en la Patagonia, cuyos nombres no se dieron a conocer.

Reunión en Olivos y homenaje

Esta mañana, el presidente Javier Milei se reunió en Olivos con Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer de OpenAI, y Emiliano Kargieman, cofundador de Sur Energy y fundador de Satellogic. Kargieman recordó que detrás de la iniciativa estaba Mat Travizano, un físico y exitoso emprendedor argentino que falleció hace menos de un mes en un accidente de escalada. "Mat debería estar acá, anunciando este mega proyecto. Vamos a seguir con su idea y legado", afirmó.

Desde Presidencia destacaron que “el encuentro refleja el interés de OpenAI por invertir en infraestructura tecnológica que amplíe el alcance de la inteligencia artificial a nivel mundial, en línea con los planes de Argentina para consolidarse como un hub de innovación sustentable”.

Por su parte, Kargieman afirmó: “El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial”.