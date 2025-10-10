Se sortea la Copa Jujuy de básquet hoy

Hoy desde las 10.30 se realizará la presentación de una nueva edición de la Copa Jujuy Energía Viva-PreFederal de básquet. La cita es en las instalaciones del estadio "Federación" en el cual se brindarán detalles de la competencia.

Estará presente Gustavo Lamas, interventor de la entidad madre del básquet federado de la provincia, Rubén Vera, titular del Colegio de Árbitros, Pedro Ruiz, coordinador provincial del certamen impulsado por el Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Secretaría de Deportes, Ministerio de Seguridad, de Salud, Same.

Serán 15 los clubes de distintos puntos de la provincia, los que van a competir, además del título por la plaza para la próxima edición del Torneo Federal, luego de lograr acciones articulada entre Secretaría de Deportes y la Federación de Básquet.

Por lo tanto los premios sin dudas son más que atractivos para todos los equipos que van a decir presentes desde el próximo domingo que se jugará la primera jornada.

"Estamos listos para largar una nueva competencia en esta edición 2025 del certamen más federal que tiene el deporte en la provincia, porque vamos a contar con representantes de los diferentes puntos de Jujuy", fue lo primero que destacó Pedro Ruiz.

El coordinador de Copa Jujuy Energía Viva, ponderó el trabajo articulado "con la Federación Jujeña de Básquet, algo que ya venimos empleando con las otras disciplinas como ser el rugby con la Unión, el vóley que está en plena competencia junto a la Federación, el fútbol que coronó a sus campeones junto a la Federación también de esta disciplina".

El torneo como en cada edición será en masculino y femenino "la convocatoria fue muy buena todos los partidos se van a desarrollar en el remozado estadio 'Federación', un escenario ideal, con mucha historia y que está muy lindo, creo es la cancha que todo jugador o jugadora de básquet sueña con estar siempre".

Por último, Pedro Ruiz resaltó "el constante trabajo de nuestro Secretario de Deportes, Luis Calvetti, todo el equipo para que Copa Jujuy siga teniendo el crecimiento y sobre todo el éxito que tiene", concluyó.