Comisión Educación firmó importante convenio

La ministra de Educación de Jujuy, Miriam Serrano, encabezó la Comisión "Academia y Educación" que se desarrolló en el Auditórium de Ciudad de las Artes junto a docentes de la Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidad Católica del Norte y Universidad Nacional de Jujuy. Allí se dialogó sobre proyectos y programas conjuntos, intercambio docente, enseñanza de lengua española y portuguesa, movilidad docente y estudiantil, observatorios, entre otros.

"Este Corredor es la gran oportunidad para encontrarnos los distintos pueblos y culturas y compartir el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación", enfatizó Serrano y destacó la importancia de fortalecer tanto la educación superior universitaria como la formación de los jóvenes que realizan sus trayectorias en los institutos superiores.

Antes de finalizar el encuentro, se rubricó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación y el Instituto Federal de Ciencia y Tecnología de Mato Grosso do Sul a fin de promover el desarrollo de la investigación y actividades académicas, a través de proyectos conjuntos en beneficio de la formación profesional y científica en ambos organismos.