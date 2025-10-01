Habilitaron el Paso de Jama

Luego de tener problemas de conexión y de sistema, lo que obligó a cortar el paso fronterizo, pasadas las 11 se habilitó nuevamente el tránsito en el Complejo Fronterizo de Jama, el horario de atención es de 8 a 20 para todo tipo de vehículos.

Situación en los otros pasos fronterizos

El reporte detalla la situación operativa del resto de los complejos fronterizos: