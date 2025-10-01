°
1 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Informacion General

Actualizan el monto del saldo negativo de la SUBE: conoce los nuevos valores vigentes desde octubre

El beneficio permite a los usuarios utilizar el transporte público aunque no tengan crédito en su tarjeta.

Miércoles, 01 de octubre de 2025 09:24

El Ministerio de Transporte de la Nación oficializó una actualización en los montos del saldo de emergencia de la tarjeta SUBE, el recurso que funciona como un respaldo para que los usuarios puedan viajar aunque no cuenten con crédito suficiente.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Transporte, los nuevos valores, que rigen desde este mes de octubre de 2025, establecen diferencias según el medio de transporte. La actualización más significativa se dio para el servicio de colectivos en todo el país, donde el saldo negativo fue fijado en $1.200.

Esta herramienta continúa siendo un componente clave del sistema de transporte público, asegurando que los usuarios no queden varados por la falta de carga momentánea en la tarjeta. El monto en negativo se descuenta automáticamente la próxima vez que el usuario realice una recarga.

La SUBE se mantiene como el método de pago centralizado e indispensable para millones de argentinos que utilizan a diario los servicios de colectivos y otros medios de transporte adherentes al sistema. Las autoridades recomiendan a la población mantener su tarjeta con saldo suficiente, utilizando el saldo negativo únicamente para situaciones imprevistas.

