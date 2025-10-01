La UNJu abre la preinscripción para abogacía y enfermería

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) anunció que desde este miércoles 1 de octubre y hasta el 24 del mismo mes, estará habilitada la preinscripción para las carreras de Abogacía y Enfermería Universitaria, correspondientes al ciclo lectivo 2026.

Los interesados en formar parte de estas dos carreras deberán completar el proceso de forma digital, accediendo a la plataforma Siu Guaraní.

Desde la casa de altos estudios detallaron las próximas etapas del proceso de admisión. Explicaron que, una vez finalizada la preinscripción, durante el mes de noviembre los aspirantes cursarán de manera virtual unos módulos preparatorios a través de la plataforma UNJuVirtual.

“El objetivo de estos módulos es que los estudiantes lleguen mejor preparados al examen de ingreso” detallaron desde la facultad. Esta instancia de acompañamiento académico previo busca que los futuros universitarios se familiaricen con los contenidos básicos y la dinámica de estudio universitaria antes del inicio formal de las clases en el año 2026.

La etapa definitoria del ingreso será el examen, que se llevará a cabo en el mes de diciembre. La evaluación es obligatoria para todos los preinscriptos que deseen avanzar en el proceso y asegurar su lugar en alguna de las dos carreras.

Desde la UNJu remarcaron que este sistema integral—que combina preinscripción, cursado de nivelación y examen—está pensado para brindar un mejor apoyo a los ingresantes y facilitar su transición a la vida universitaria.