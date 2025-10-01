°
Internacionales

Murió Jane Goodall, la reconocida defensora de los derechos de los animales

Considerada la mayor experta mundial en chimpancés y mensajera de la Paz de las Naciones Unidas, murió este miércoles a los 91 años en California, Estados Unidos, por causas naturales. Su partida fue confirmada por el Instituto Jane Goodall, que ella fundó, a través de las redes sociales. 

Miércoles, 01 de octubre de 2025 19:28
Jane Goodall

La Dra. Jane Goodall, de 91 años será recordada como defensora de los animales y reconocida investigadora de chimpancés, falleció por causas naturales, anunció el Instituto Jane Goodall en un comunicado el miércoles.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, afirmaba el comunicado que anunciaba su fallecimiento.

Goodall se encontraba en California al momento de su fallecimiento, en una gira de conferencias por Estados Unidos, según el comunicado.

La trayectoria profesional de Goodall comenzó lejos de la disciplina científica. Nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, su primer contacto con estos animales se remonta al segundo cumpleaños, cuando recibió un chimpancé de peluche llamado Jubilee.

Sin embargo, su vínculo con África y los chimpancés se forjó a los 23 años, durante un viaje a Kenia en el que portaba únicamente un título de secretariado y experiencia en una compañía de documentales. 

Allí conoció al antropólogo Louis Leakey, quien la invitó como asistente a la garganta de Olduvai, en busca de restos fósiles y pistas sobre los ancestros humanos.

Inspirada de niña por obras como “El libro de la selva”, “Tarzán” y “Dr. Dolittle”, Goodall encontró en el comportamiento de los chimpancés un modo de comprender la evolución humana. Sus trabajos de campo fueron la base para formar un equipo científico de investigación, obtener el doctorado honorario en Etología de la Universidad de Cambridge en 1965 y, más adelante, fundar en 1977 el Instituto Jane Goodall, enfocado en la conservación del hábitat y la mejora de la vida de la especie.

