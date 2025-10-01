Perú expulsó a Matías Ozorio, la mano derecha de "Pequeño J“

Perú expulsó a Matías Agustín Ozorio, el acusado de ser la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela.

En cambio, Tony Janzen Valverde Victoriano, Pequeño J, de 20 años, al ser ciudadano peruano, será sometido a un juicio de extradición y su llegada a la Argentina no tiene fecha.

La ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich coordinará los destalles del caso en un encuentro este jueves con el embajador de Perú en Argentina, Carlos Chocano.

La expulsión se realizó mediante un trámite administrativo y se agilizó precisamente porque es un extranjero que ingresó y se utilizará la legislación migratoria. Todavía no se determinó cómo será trasladado a la Argentina.

“Desde nuestra perspectiva, lo ideal es que ambos lleguen juntos a la Argentina. En el caso de Ozorio, por ser argentino —aunque no merezca esa condición por haber cometido un asesinato— será expulsado de Perú, lo que evita un proceso de extradición. Es un trámite rápido que puede resolverse en pocos días. Distinta es la situación de Pequeño J: al ser ciudadano peruano y haber sido detenido en su país, deberá atravesar un proceso de extradición que, seguramente, será más extenso y dependerá de los tiempos de la Justicia peruana. Las autoridades se comprometieron a hacerlo lo más rápido posible. Nuestra gestión apunta a que ambos estén aquí cuanto antes, para que las tres familias puedan encontrar algo de paz. La Justicia no repara el dolor, pero sí puede dar tranquilidad", respondió Bullrich ante la consulta de cuándo llegarían los dos apresados.