1 de Octubre,  Jujuy, Argentina
mediación
Unju
Susques
Sube
Río Los Alisos
Paso de Jama
Lali
Jubilados
Morena Rial
Agua potable
Nacionales

More Rial fue trasladada a una cárcel común

Casi 48 horas después de su detención, Morena Rial pasó a una prisión bonaerense donde permanecerá detenida, en principio, hasta el juicio.

Miércoles, 01 de octubre de 2025 10:37

Este lunes 29 de septiembre, Morena Rial fue nuevamente detenida tras haber conseguido la excarcelación extraordinaria en el verano cuando estuvo detenida varios días luego de haber quedado involucrada con el accionar de una banda delictiva que robaba casas particulares bajo la modalidad de escruche.

En tanto, este miércoles el periodista Carlos Salerno informó en Desayuno Americano (América TV), que la hija de Jorge Rial acababa de ser trasladada. “Último momento: trasladan a Morena Rial al penal de Melchor Romero, a las afuera de La Plata”

Noticia de desarrollo...

