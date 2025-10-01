Campeonato amistoso en Calilegua

Desde el área de Deporte y la municipalidad de Calilegua explicaron sus autoridades que acompañan estas iniciativas que fomentan la práctica deportiva, fortalecen los lazos comunitarios y promueven hábitos de vida saludable.

Se agradeció a todos los participantes y al público presente por ser parte de este certamen que se cumplió con éxito debido a la respuesta que tuvo de los equipos.

También se resaltó el hecho que el básquet es un deporte popular, que continúa creciendo y que cuenta con un importante semillero de cara al futuro.

En tanto, la escuelita municipal de básquet "Los Halconcitos" de Calilegua viajó a la localidad de Yuto para participar de un encuentro deportivo, gracias al apoyo del intendente Raúl César "Choco" Chávez, quien facilitó el transporte para que los chicos pudieran ser parte de esta experiencia.

Más allá de los buenos resultados obtenidos en la cancha, lo más valioso fue que los niños disfrutaron de una jornada de integración y amistad.

A su vez, se agradeció a la municipalidad de Yuto por el cálido recibimiento y la atención brindada con desayuno y almuerzo para todos los participantes.

Los padres y la comunidad deportiva destacaron el compromiso de la comuna calileguense con el deporte, fundamentalmente con las actividades enmarcadas en el infanto-juvenil del lugar.

También consideraron clave que los chicos puedan competir y divertirse al mismo tiempo durante el período de formación, dejando de lado los resultados deportivos en sí.

La idea es continuar con este tipo de salidas y organizando torneos para que todos puedan decir presente.