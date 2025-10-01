Argentina enfrenta hoy a Australia

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, está programado para las 20 y se podrá ver a través de Telefé y DSports. El árbitro designado fue el español José María Sánchez Martínez.

El combinado “albiceleste”, dirigido por Diego Placente, llega tras el trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, partido en el que jugó gran parte con uno menos por la expulsión del defensor Santiago Fernández.

Pese a estar casi todo el encuentro con uno menos, la Albiceleste logró un resultado muy positivo que la deja en buena posición de cara a las posibilidades de terminar entre los primeros del grupo.

La gran figura del cruce fue el delantero Alejo Sarco, autor de un doblete: abrió el marcador apenas inició el partido y sobre el cierre de la primera mitad amplió la ventaja con un buen cabezazo. Ian Subiabre liquidó el encuentro a los 90 minutos con un potente remate al primer palo.

Con un nuevo triunfo, Argentina quedará prácticamente clasificada a los octavos de final, instancia a la que acceden los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Por su parte, Australia cayó en su debut 1-0 ante Italia, que se impuso gracias al penal convertido por el mediocampista Mattia Mannini a los 10 minutos.

Hoy también jugarán desde las 17, España–México e Italia–Cuba, mientras que a las 20 se enfrentarán Brasil y Marruecos.