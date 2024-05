La causa por Félix Rivero está con “inactividad procesal”

Por ESTEBAN FRAZZI

La familia de Félix Rivero reclama celeridad en la causa por la muerte del hombre que fue encontrado el 15 de marzo pasado en inmediaciones del dique Las Maderas cerca de la ciudad de El Carmen.

Rivero desapareció cuando se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas junto a otras dos personas cerca de un canal que vierte sus aguas en el mencionado dique, cuando en un momento determinado, efectivos policiales abocados a la prevención y seguridad arribaron al lugar para despejar la zona.

Fue en esa acción que Rivero y los otros hombres del grupo se dispersaron por distintos sectores y Félix fue el único que desapareció.

Al otro día, el 16 de febrero, la familia de Rivero radicó la denuncia por su desaparición y comenzó una búsqueda que finalizó el 15 de marzo, cuando se encontró el cuerpo del hombre en inmediaciones del dique Las Maderas.

Tres meses más tarde, son dos las cuestiones que se roban la atención en la causa sobre la muerte de Rivero. Por un lado, el pedido al fiscal para la rueda de reconocimiento entre el único testigo, un amigo de la víctima, y el efectivo que vio salir del monte tras la persecución al hombre por un camino que lleva hasta un canal. Por otro lado, la causa de muerte de Félix Rivero.

Sobre la desaparición

Leandro Rivero, hermano de Félix, dialogó con El Tribuno de Jujuy y dio precisiones sobre dos versiones entre los uniformados que formaron parte del operativo policial de despeje en donde se encontraban la víctima y dos personas más.

"Lo que supimos de las declaraciones es que un solo motorizado se bajó a donde estaban ellos dos (Rivero y su amigo). Cuando se bajaron le pegaron al amigo en la mano para que suelte la bebida y Félix corre", afirmó Leandro Rivero.

RASTRILLAJE | DURANTE LA BÚSQUEDA DE RIVERO EN UNO DE LOS CANALES.

Tras esto Félix Rivero aparentemente corrió hasta un canal que vierte sus aguas en el dique Las Maderas. "El comentario también es que dos policías lo corretearon a Félix y uno solo sale del monte. Y, ¿el otro?, ¿quedó allá adentro?", se preguntó Leandro Rivero.

También se refirió a la manera en la que desapareció Rivero, el abogado que representa a la familia, Sebastián Espada, que en relación al tema explicó los minutos previos.

"Los policías dicen que estaban los dos amigos en la esquina y al frente Félix Rivero, pero estos agentes eran acompañados por un chofer de la Guardia Urbana de El Carmen. Él declaró unos días antes de los otros policías que lo reconoce a Félix Rivero y que cuando los ve llegar (a los uniformados), sale corriendo a gran velocidad hacia un camino que a los pocos metros desemboca en el canal que, obviamente, está conectado con el dique que es donde finalmente aparece muerto", precisó Espada.

El representante de la familia de la víctima agregó que "uno de los amigos que estaba con Rivero ve que un policía volvía por ese camino que va hacia el canal. Entonces, nosotros pedimos que se realice una rueda de reconocimiento a los fines de que informen cuál es el policía que, aparentemente, por lo poco que sabemos, es la persona que lo siguió por el camino donde terminó desapareciendo".

Ante el pedido del abogado, la Fiscalía a cargo de Diego Cussel respondió que "este testigo, amigo de Rivero, ya había declarado que no lo había podido reconocer. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo que él (el testigo) dice es que no le vio la cara, pero sí vio la contextura física", explicó Espada.

Causa de la muerte

La otra cuestión a resolver es cómo falleció Félix Rivero, ya que existen dudas con respecto a si el hombre perdió la vida antes de aparecer en el canal o a causa de ahogarse en ese lugar.

"En el informe médico de parte que tenemos nosotros no falleció ahogado, falleció antes de caer al agua", afirmó Sebastián Espada.

Las dudas sobre el causal de la muerte se extiende al mencionado informe, en donde la perito de parte concluyó de manera contundente que "el Señor Rivero cayó al canal de agua ya fallecido. No murió por asfixia por sumersión".

Pedido de justicia

El miércoles pasado la familia de Félix Rivero organizó una marcha por las calles de la ciudad de El Carmen para pedir justicia.

En el recorrido pasaron por la plaza principal de la ciudad y por la Seccional 8° que participó del operativo policial luego del cual desapareció Rivero.

El abogado que representa a la familia Rivero fue claro en cómo se encuentra la causa al día de la fecha. "Hoy, tenemos sospecha, fundamentalmente, de todos los policías que intervinieron en el operativo. Sabemos que hay un policía que, por lo menos, acompañó a Félix a este camino hasta el canal. Obviamente, no sabemos si lo acompañó, si lo siguió. En teoría, esta persona habría sido la última en verlo con vida a Félix. Si seguimos así, con este estado de inactividad procesal nunca vamos a poder encontrar al responsable, ni nunca se va a poder llevar adelante una imputación", concluyó Espada.

"Pedimos una rueda de reconocimiento y fue denegada. Los análisis histopatológicos, también. El caso está en la nada, prácticamente. Félix Rivero era una persona inocente, que no tenía ficha en ninguna comisaría. No puede ser que ya sean más de tres meses de su muerte y no hay ningún detenido. Se tiene que hacer justicia por mi hermano", finalizó Leandro Rivero.