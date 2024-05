Marcelo Solá y un balance positivo en Neuquén

Marcelo Solá entre los mejores 20 de la tradicional prueba Patagonia Run en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. "Es un orgullo poder representar siempre a la provincia", manifestó.

El atleta jujeño, que entrena a las órdenes de Domingo Patricio Lamas y todo el team, recorrió los 21 kilómetros en 3h11', los ganadores estaban en 2h55', "por lo que el tiempo es excelente, ya que nunca bajamos el ritmo porque siempre vamos con el espíritu competitivo, con ese amor propio uno trata de hacer lo mejor, estaba tratando de buscar un tiempo así", subrayó durante su visita a diario El Tribuno de Jujuy.

Por eso remarcó: "Muy contento con la participación y sobre todo orgulloso de ser jujeño, estamos rodeados por los cerros, eso nos ayuda con el desnivel del mar, la verdad que feliz porque previo a correr tuve un desgarro y en mi categoría de 124 hombres terminar entre los 20 primeros y no estar al ciento por ciento es muy alentador, con una gran satisfacción, lo mismo los compañeros que viajaron y les fue muy bien", detalló Solá.

Largar en la prueba neuquina es el sueño de muchos atletas, por eso el jujeño no quería dejar la chance de decir presente más allá de la nieve, "en Jujuy no tenemos estas condiciones y el día anterior se sabía que iba a empeorar el clima, estuvo a punto de ser postergada, pero se largó lo mismo, con mucho frío y nevando todo el tiempo, nos tuvimos que adaptar en la nieve con las zapatillas de trekking, entrar al bosque lleno de barro por la llovizna, pero pusimos el corazón y la destreza que tenemos", explicó.

Sin dudas "todos los jujeños nos defendemos porque estamos acostumbrados a hacer montaña, con nieve no, eso fue un condimento mayor", manifestó Marcelo Solá.

Sumarse a las pruebas de trail, hacer running o bien trekking, para el deportista de la categoría +50 años es parte de su vida cotidiana, "la verdad que esto como digo es parte de tu vida, es hacer una filosofía de vida, si sos eso, te vas preparando para todo el año, obviamente que preparar esta carrera hace falta que lo hagas como tres, cuatro meses mínimo, tuve una lesión, no me dejaba estar al ciento por ciento, pero no bajé los brazos, quise hacerlo y feliz por el resultado", reiteró.

En Neuquén estuvieron los atletas más destacados de otros países de Sudamérica, lo cual hace mucho más meritorio el lugar que Marcelo Solá ocupó, "participaron los mejores de nuestro país y de otros lugares del extranjero atravesando montañas de condiciones climáticas y superficies de suelo diversas", finalizó Marcelo Solá.