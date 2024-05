Gimnasia-Talleres será dirigido por Macheroni

Gimnasia está obligado a dar vuelta la página. La caída ante Quilmes pertenece al pasado. El plantel entrena a full y ya está enfocado en el duelo del domingo frente a Talleres de Remedios de Escalada, que se jugará en el estadio "23 de Agosto".

Es más, la dirigencia puso, vía internet, a la venta las entradas con el fin agilizar el trámite el fin de semana y que el equipo siga siendo apoyado por su gente, como cada vez que se presenta en Jujuy.

Los interesados pueden ingresar al link https://gyejujuy.accessfan.ar/.../gimnasia-y-esgrima-de... donde tendrán la opción de elegir el sector de la cancha para ubicarse. El costo de las localidades es el siguiente.

Populares: mayores $ 7.000; damas y jubilados $ 4.000; menores $ 3.000.

Preferencial: mayores $ 10.000; damas y jubilados $ 8.000; menores $ 5.000.

Platea: mayores $ 15.000; damas y jubilados $ 12.000; menores $ 8.000.

En tanto, se informó que Maximiliano Macheroni será el árbitro para el choque del domingo, con las asistencias de Víctor Rojas y Martín Grasso. El cuarto referí es Mauricio Martín.

Los otros encuentros de la Zona A son los siguientes.

Sábado: a las 13.30, Tristán Suárez vs. San Martín de San Juan (juez principal Bruno Amiconi). Domingo: a las 13.10, Ferro vs. San Miguel (Juan Pafundi). A las 15, Atlético Güemes de Santiago vs. Estudiantes de Buenos Aires (Diego Ceballos). A las 15.30, Deportivo Maipú vs. Quilmes (Bryan Ferreyra), Alvarado vs. Chacarita Juniors (Juan Pablo Loustau) y All Boys vs. Brown de Puerto Madryn; a las 16, Patronato vs. Arsenal (Carlos Córdoba); a las 17.30, Racing de Córdoba vs. San Martín de Tucumán.

Mientras que por la Zona B estos serán los compromisos a jugarse.

Sábado: a las 12.45, San Telmo vs. Colón (Andrés Gariano); a las 18, Atlético de Rafaela vs. Almirante Brown (Álvaro Carranza). Domingo: a las 15, Brown de Adrogué vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Jorge Broggi), Deportivo Madryn vs. Atlanta (Javier Delbarba); a las 15.20, Deportivo Morón vs. Nueva Chicago (Pablo Giménez); a las 15.30, Almagro vs. Mitre de Santiago (Julián Jerez); a las 16, Chaco For Ever vs. Estudiantes de Río IV (Nelson Sosa). Lunes: a las 18, Defensores de Belgrano vs. Aldosivi (Yamil Possi); a las 21.10, Temperley vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Sebastián Martínez).