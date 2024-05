Posadas en la asamblea del CFT y Jujuy en el 13° Neo Workshop Federal

Jujuy marcará fuerte presencia y fortalecerá su política turística en la ciudad de Buenos Aires llegando a más de mil operadores con su participación en el 13° Neo Workshop Federal convocado por Fedecatur; y en la tarde, el ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas intervendrá en la 166º Asamblea del Consejo Federal de Turismo.

En el Hotel Marriott desde esta mañana la provincia promociona sus propuestas para la temporada de invierno y en particular el Tren solar de la Quebrada, con una presentación de sus experiencias a cargo del presidente del Ente Autárquico del TSQ, Juan Cabrera.

En el están también en representación de Jujuy, el secretario de Turismo de la Provincia, Diego Valdecantos; Sofía Van Blanken, director de Turismo; Cabaña Los Colorados, Canela Trek and Trip EVT, y Viñedos Yacoraite.

El evento que convoca a compradores (tour operadores) y vendedores (prestadores de servicios y operadores receptivos) de todo el país, a las 11 será abierto oficialmente con presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; Héctor Viñuales, presiente de la Fedecatur; autoridades de la CAT y ministro de Turismo del país.

Durante la tarde se desarrollarán las rondas de negocios y el cierre, será con una Muestra gastronómica nacional.

Desde las 13.30 a unas tres cuadras del Marriott Hotel el ministro Posadas intervendrá en la 166º Asamblea del Consejo Federal de Turismo.

El temario de esta reunión abarca el Programa Best Tourism Villages (para el cual Jujuy postuló al pueblo de Barrancas); se presentará el programa Argentina Emerge; y se escucharán las propuestas para la sede y se fijará la fecha del próximo Foro Nacional de Turismo.

Además, se presentarán los programas de Inversiones Turísticas Destinos Argentinos; de Fortalecimiento del ecosistema emprendedor; de Asistencia Financiera para PyMES y Grandes Empresas Turísticas; y el programa de Promoción de Inversiones Turísticas Privadas.

Aerolíneas Argentinas también tendrá presencia con su política; la Dirección Nacional de Calidad e Innovación Turística presentará Repensando el modelo de calidad y formación; y Aeropuertos Argentina 2000 presentará a su CEO, Daniel Ketchibachian.